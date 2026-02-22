WBC: ¿Cuánto dinero ganarán las selecciones durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Es cuestión de pocos días para que el Clásico Mundial de Beisbol 2026 suba su telón y se convierta en el centro de atención en el mundo de los deportes. Para dicha cita, un total de 20 selecciones saldrán a los terrenos de juegos para darlo todo y así tratar de llegar a una final en la que habrá grandes ganancias.

Mucho dinero a repartir en el Clásico Mundial

Si bien la información sobre la distribución de fondos en esta cita mundialista siempre se ha manejado con algo de hermetismo, en días recientes se dio a conocer un documento que detalla cuánto dinero se repartirá en esta edición del torneo.

En el programa radial Abriendo Sports, de República Dominicana, hicieron mención que cada selección recibió 300.000 dólares por el simple hecho de clasificar a la primera ronda del Clásico Mundial.

Ya a partir de los cuartos de final (o segunda ronda) la cifra comienza a aumentar, y cada equipo que continúe avanzando recibirá los siguientes montos adicionales:

Cuartos de final: 400.000 dólares

Semifinales: 500.000 dólares

Final: 1.000.000 dólares

Asimismo, cabe agregar que la selección que consiga el campeonato obtendrá 3 millones de dólares, una cantidad que se repartirá el 50% para los peloteros y el otro 50% para la federación. El objetivo es que la federación ganadora utilice ese dinero para invertir en el desarrollo de sus categorías menores de beisbol.