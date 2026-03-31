Yunta ganadora del clásico Simón Bolivar se estrena este domingo con una potra que se sale de la Gaceta

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La autoridad hípica nacional confirmó la celebración de la reunión número 15 para este próximo domingo 05 de abril. El programa oficial promete una descarga de adrenalina desde el inicio de las acciones, con especial énfasis a partir de la octava carrera. En ese momento, el tradicional juego del 5y6 nacional activará sus motores para captar la atención de la fanaticada, que semana tras semana se vuelca al apoyo de la actividad hípica en Caracas.

Expectativa por el debut de Reina Helena en la sexta competencia

La sexta competencia del programa acapara la atención de los especialistas. En una prueba especial para potras de tres años, debutantes o no ganadoras, la tordilla Reina Helena hará su estreno oficial en un recorrido de 1.200 metros. La ejemplar, nacida y criada en Nueva York, salta a la pista desde el puesto seis con el respaldo del Stud “Los Audaces”.

El atractivo principal de este debut radica en el equipo responsable de la yegua. Bajo la preparación de Humberto Correia y la conducción de Juan Pablo Paoloni, esta dupla se une una vez más con el objetivo de dejar gratos recuerdos en el hipismo nacional. La yunta, grabada en la memoria de la afición por su triunfo en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) 2025, ratifica ahora su vigencia con esta promisoria pieza neoyorquina.

Un pedigree neoyorquino con sello de calidad y velocidad

La genética de Reina Helena respalda su favoritismo para este compromiso. Es hija del semental Killybegs Captain, un corredor que alcanzó un valor de 75.000 dólares a los dos años de edad. El padre de la debutante cumplió una destacada campaña de 26 actuaciones con siete victorias, entre las que sobresalen triunfos en pruebas de grado como el Memorial Dash Stakes (Gr 3) en Laurel Park y el Pelican Stakes en Tampa Bay. Por su parte, la madre, Hardly, aportó solidez pistera con dos triunfos en los exigentes óvalos de Aqueduct y Meadowlands.

La influencia de Hard Spun: herencia de clásicos de grado uno

El abuelo materno de la tordilla añade un valor histórico y competitivo incalculable. Hard Spun fue una estrella de la pista con siete triunfos en apenas 13 salidas y una producción que superó los 2.5 millones de dólares. Su clase quedó demostrada en la Triple Corona de los Estados Unidos, donde obtuvo el segundo lugar en el Kentucky Derby, la tercera casilla en el Preakness Stakes y el cuarto puesto en el Belmont Stakes. Con este respaldo de sangre real, Reina Helena se presenta como una de las piezas con mayor proyección para la presente temporada en La Rinconada.

Ejercicios Previo Fenomenal: La Rinconada Debut

El más reciente trabajo de Reina Helena (USA), entrenado por Humberto Correia desde su llegada a La Rinconada, fue el pasado 28 de marzo. En esta ocasión, con la monta de Juan Pablo Paoloni, E/S registró un tiempo de 24,3 36,1 47,4 60,3 (1000) 74,4 2p 90/107// + 20 cuerpos veloz y sin hacerle nada, fenomenal.