Tras los pasos de Hollywood: Su media hermana asume el reto en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 05 de abril de 2026 para la décima quinta reunión del primer meeting de la temporada. La jornada presenta una atractiva agenda de 13 competencias, con inicio programado a la 1:00 de la tarde. El espectáculo garantiza emociones renovadas gracias a la participación de 11 ejemplares debutantes, entre nacionales e importados, quienes concentran la atención de los entusiastas en la arena caraqueña.

La sexta carrera: el escenario del debut La Rinconada Potra

La sexta competencia del programa, pautada para las 3:05 de la tarde, reúne a un selecto grupo de nueve potras de tres años, debutantes o no ganadoras. En este lote de purasangres nacionales e importados, el entrenador Jorge Salvador oficializa la inscripción de una pieza de gran valor genético. Se trata de Emmawatson, una castaña que genera altas expectativas en los establos debido a su origen y conformación física.

Sangre del Haras La Primavera y el Stud “Feralico”

Emmawatson, nacida el 31 de marzo de 2023, es una hija de Champlain en La Actriz por Documentary. La defensora del reconocido Stud “Feralico” destaca además por su parentesco con Hollywood, el ejemplar figurador selectivo y ganador de dos carreras que reapareció recientemente en las pistas. Esta relación de hermandad otorga a la potra un respaldo de calidad, pues su medio hermano ha demostrado condiciones de sobra para el éxito en el corto plazo.

Detalles técnicos para la partida

Para este estreno profesional, el equipo de Jorge Salvador confía la conducción al jinete Franklin Velásquez. La potra salta a la pista con un hándicap de 53 kilos y luce la gualdrapa número cuatro sobre su lomo. Los expertos y seguidores del hipismo nacional aguardan con interés el desempeño de esta nieta de Documentary, cuya genética sugiere una pronta adaptación al recorrido de 1.200 metros e incluso distancias intermedias en La Rinconada.

Ejercicio: Debut La Rinconada Reunión 15

Emmawatson: Viene de hacer un trabajo el pasado 27 de marzo del presente años con: Franklin Velasquez E/S del aparato 25,2 38,4 51,1 (800) al tiro y animada. Informó la División de tomatiempos del INH.