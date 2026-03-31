Tras un 2025 de ensueño: Jaime Lugo retoma el látigo este domingo en La Rinconada

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó este lunes la programación para la reunión número 15 de la temporada 2026. La jornada se llevará a cabo el primer domingo de abril (05 de abril), fecha que coincide con el Domingo de Resurrección. Para esta ocasión, el cartel no incluye pruebas selectivas de grado.

En la carrera de los acumulados para el juego del 5y6 Nacional, será la sexta válida y por ende el cierre de la jornada dominical.

El llamado será para caballos nacionales e internacionales de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros y será pautada para la 06:00 de la tarde.

Jinete Profesional: Reaparece R15 La Rinconada

Para está última válida para el juego de las mayorías reaparece a la arena caraqueña, un jinete profesional, el cual recibió la oportunidad de montar al castaño cuatroañero El Gran Barlovento (llevará el número 7 en la gualdrapa), será presentado por Riccardo D’Angelo. Se trata de Jaime “Pocho” Lugo.

Hay que recordar que el General del Zulia sufrió el 14 de diciembre de 2025 una aparatosa rodada en los metros finales de la arena caraqueña, con la potra Melcocha en la edición número 63 del Clásico Comparación (GI) como parte de la última programación del tercer meeting en la que fue la reunión 47. Está rodada también afectó a otros jinetes.

Inmediatamente, Lugo fue trasladado hasta una conocida clínica privada caraqueña para hacerle el respectivo diagnóstico médico y sufrió una fractura de clavícula por lo que fue intervenido y operado con mucho éxito para después iniciar su fase de recuperación. Lugo, al mismo tiempo agradeció el apoyo oportuno que brindó el Superintendente de Actividades Hípicas, Sr. Antonio Álvarez Cisneros quien se encargó de la situación desde el mismo momento del accidente.

Última actuación: “Pocho” Lugo La Rinconada Hinava

Con un balance de 81 triunfos en 308 montas, Lugo cerró un 2025 de alto nivel tanto en La Rinconada como en Hinvava. El jinete completó su hoja de servicios con 49 segundos y 41 terceros puestos; estas actuaciones consolidaron un notable 56% de efectividad en las pizarras.

Su última victoria en el óvalo de Coche la obtuvo con el ejemplar Black Stone, en un recorrido de 1.100 metros el 30 de noviembre, mientras que, en el óvalo de Valencia, el sábado 13 de diciembre, subió al recinto de ganadores con Compadre Toby y Lady Rossy.