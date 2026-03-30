Jockey que ganó más de 100 carreras en un solo año en Estados Unidos regresa a La Rinconada

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El óvalo de Coche es testigo de una de las historias de superación más significativas del hipismo nacional en los últimos tiempos. Tras un período de ausencia y desafíos personales, el jinete profesional Daniel Coa está de vuelta en la arena de La Rinconada, listo para retomar el ritmo de una trayectoria que acumula éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Una mano amiga en el momento crucial

El retorno de Coa a la actividad pública tiene un origen de profunda solidaridad. A comienzos de año, el látigo solicitó apoyo médico para enfrentar problemas de adicción, una petición que halló respuesta inmediata en la figura del Superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez.

El funcionario tendió la mano al profesional del látigo y facilitó todo el proceso necesario para su recuperación integral. Hoy, los obstáculos quedaron en el pasado y el jinete se concentra exclusivamente en su pasión: la conducción de purasangres de carrera.

El peso de la experiencia internacional: Victorias Estados Unidos

La hoja de servicios de Daniel Coa habla por sí sola. Con un registro histórico de 795 victorias, su paso por los Estados Unidos dejó huellas imborrables. Su mejor campaña en el Norte ocurrió en 1999, año en el cual alcanzó la cifra de 109 triunfos, una estadística que lo catapultó a la élite del turf internacional.

Esta solvencia profesional fue clave en su reaparición en Venezuela a finales de mayo de 2025, periodo en el cual acumuló 49 compromisos y siete valiosos lauros.

Vigencia en los grandes eventos

La calidad de Coa se mantiene intacta. Un hito reciente en su palmarés fue la conquista del prestigioso Clásico Gaceta Hípica (Grado III). En esa ocasión, el jinete demostró su jerarquía al guiar a la yegua Bella del Cielo, pupila del entrenador Fernando Parilli Araujo. Esta hazaña no solo significó un trofeo más para sus vitrinas, sino que ratificó su vigencia como uno de los conductores más técnicos del patio.

Tres compromisos para el domingo: La Rinconada

Para la reunión número 15 de esta temporada, el látigo de talla internacional firmó tres montas de alto interés técnico:

6ta carrera: Miss Ducati, bajo el entrenamiento de Ramón García.

10ma carrera: Contra Todo, en yunta con Yorvis Villamizar.

13ra carrera: El debutante importado Zio Mo, presentado por Carlos Luis Uzcátegui.

El regreso de Daniel Coa no es solo una noticia estadística para los cuadros del 5y6; representa la victoria de la voluntad sobre las sombras y el reencuentro de un talento excepcional con su público en el principal circo hípico del país.