Atropellada de leyenda: Base Armador desató la euforia en las tribunas de La Rinconada

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La jornada dominical del 29 de abril en el majestuoso Hipódromo La Rinconada trascendió el simple registro estadístico. El óvalo de Coche vibró con una cartelera que devolvió la fe a los apostadores, pues la victoria de los ejemplares más jugados por la fanaticada sembró un ambiente de plena satisfacción en las tribunas. Sin embargo, por encima de los dividendos y las pizarras, un nombre propio acaparó los comentarios de los expertos y la retina de los presentes: Base Armador.

El desafío de la pista anormal: La Rinconada 2026

La tarde enfrentó un reto adicional con la presencia de la lluvia. Una fuerte precipitación transformó la arena de Coche en una superficie difícil, traicionera para muchos, pero ideal para las gestas épicas. Bajo estas condiciones de pista "anormal", se disputó la undécima carrera del programa, quinta válida para el popular juego del 5y6 nacional, evento que ahora figura como el escenario de la mejor atropellada en lo que va de temporada 2026.

El milagro de Winder Véliz en la recta final

A falta de 300 metros para la sentencia, el panorama lucía sentenciado. Los ejemplares Rey Enigma y Eterno libraban un duelo de poder a poder en la vanguardia y, para cualquier observador casual, la carrera se decidía entre ellos. Base Armador, bajo la conducción del jinete aprendiz Winder Véliz, aparecía fuera de plano, perdido o quizás lejos de los dos primeros con una desventaja que parecía insalvable ante los punteros.

No obstante, la monta de Véliz resultó magistral. El joven látigo tuvo la paciencia necesaria para buscar el espacio justo y exigir al máximo a su conducido. Quienes analizan el video una y mil veces coinciden en un punto: el ejemplar "apareció de la nada" con un avance incontenible. En un remate que desafió toda lógica técnica, el pupilo de Eliecer Gómez pasó de viaje en los metros decisivos para doblegar la resistencia de sus rivales y cruzar el espejo en ganancia, capaz de agenciar 74,1 para el recorrido de 1.200 metros.

Sangre y constancia: El sello de La Primavera

Esta victoria representa el tercer éxito en la hoja de servicios de Base Armador tras 41 presentaciones públicas. Este veterano de las pistas, hijo de Steinbeck en Mayflower por el recordado Chayim, es un producto genuino del Haras La Primavera. La cría de la familia Paparoni suma así un nuevo lauro de prestigio, esta vez con los colores del Stud "Princesa Galilea".

La hazaña de este domingo no solo premia la perseverancia de un caballo útil, sino que ratifica la emoción impredecible del hipismo venezolano, donde un aprendiz y un ejemplar batallador pueden escribir una página dorada en medio del barro y la gloria de La Rinconada.