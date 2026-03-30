Este hecho pudo haber afectado a la británica Tea Tree Bay en el desarrollo de su carrera en la reunión 14

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La jornada de este domingo 30 de marzo marcó otro avance en la temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada. Se realizó la décimo cuarta reunión del año, correspondiente a la fecha catorce del primer meeting de 2026, en la que se llevaron a cabo doce competencias, que trajo consigo un nuevo monto récord del 5y6 nacional.

Carreras hípicas: La Rinconada Resultados

La figura central de la jornada dominical resultó el jinete Oliver Medina, quien concretó un histórico 'póker' de victorias. Sus éxitos sobre los lomos de Bellsonhershoes, White Commander, Fabi Luna y Acanelada le permitieron asaltar el primer lugar de la estadística en el actual ciclo de reuniones.

La tarde de ayer a la altura de la séptima carrera, primera válida se corrió una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 1 y 2 carrera, con una nómina de 12 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $28.730.

La pupila entrenada por Oscar Manuel González y propiedad del Stud “María Luisa”, Tea Tree Bay (GB), se presentaba a la carrera como uno de las más jugadas por el público apostador, principalmente por la campaña pareja que viene realizando desde participa en la arena de Coche.

Resoluciones: Informe carreras hipódromo

La monta de la castaña de seis años fue por parte del jinete profesional Francisco Quevedo con 56 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: El jinete FRANCISCO QUEVEDO del ejemplar TEA TREE BAY (GB) N° 02, informó que su conducida, en la recta final busca hacia afuera.

El ejemplar ocupó la tercera casilla en carrera ganada por la yegua Linda Bizkaia con la monta de Jaime Lugo Jr.