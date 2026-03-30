Resolución: Propietario denuncia a jockey en Hinava por inconformidad en la conducción

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La reunión número 08 en el Hipódromo de Hinava marcó la última del mes de marzo donde se realizaron un total de ocho competencias sin selectivas.

En la quinta válida pare el juego del 5y6 corrió el ejemplar My Trusting Mate, presentado por Jhony Briceño y conducido por el jinete profesional José Gilberto Hernández quien ya lo había ganado en dos carreras anteriores.

El caballo perteneciente al Stud “Azatlán” llegó a esta competencia como uno de los ejemplares lógicos de la carrera y arribó en el tercer lugar en carrera ganada por el castaño de siete años Patriley.

Su propietario, Julio Rodríguez, presentó ante la junta de comisarios del Hinava una denuncia en contra del jinete José Gilberto Hernández por “inconformidad” en la conducción del ejemplar.

APERTURA DE AVERIGUACION ADMINISTRATIVA POR DENUNCIA:

En atención a la denuncia formulada por el propietario JULIO RODRIGUEZ Ci 14.526.917, donde manifestó la inconformidad con la actuación del ejemplar MY TRUSTING MATE (05); Esta JUNTA DE COMISARIOS procede a abrir la AVERIGUACION ADMINISTRATIVA de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18, 262 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS. Así mismo se le notifica a los ciudadanos: BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY C.I 12.605.009 (ENTRENADOR) y HERNANDEZ JOSE GILBERTO C.I 15.549.434 (JINETE) a comparecer ante el DESPACHO de LA JUNTA DE COMISARIOS DEL HIPODROMO NACIONAL DE VALENCIA (HINAVA). A los fines de rendir entrevista.

Tras la competencia, el personal veterinario sometió al ejemplar a diversos exámenes físicos. Los resultados no mostraron lesiones aparentes.