Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 29-03-2026

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La acción hípica regresó al hipódromo La Rinconada este domingo 29 de marzo con la décima cuarta reunión, pues contó con la programación de 12 pruebas sin la ausencia de eventos clásicos, por lo que garantizó el espectáculo para los apostadores, especialmente con el inicio del popular juego del 5y6 Nacional en la séptima competencia.

Ganadores: Carreras Destacados R14 La Rinconada

El jinete más destacado fue el aprendiz Oliver Medina con tres victorias por intermedio de: Bellsonhershoes (USA) en la cuarta carrera, White Commander (USA) en la quinta competencia y Base Armador en la quinta válida para el 5y6.

Mientras que el entrenador Gabriel Márquez fue el destacado de la tarde dominical con los ejemplares: Toro Salvaje (USA) en la primera carrera y Calgary en la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 14 La Rinconada

Asimismo, en la décima cuarta reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto récord sellado de Bs. 447.815.060,00 de los cuales, Bs. 62.694.108,40 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 241.820.132,40.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Toro Salvaje (USA)(3) 58 Jhonathan Aray. 141,76 2 Odin(4) 51 W.Véliz - 3 Drako(1) 53 J.Aranguren - 4 Vinicius Jr.(2) 53 F.Quevedo -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 141,76. Exacta: 256,81.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 101''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Multiverso(3) 56 Robert Capriles 258,34 2 Craigh Na Dun(4) 54 F.Quevedo - 3 Universal Joy (USA)(6) 53 O.Rivas - 4 Mi Querida Montse(2) 51 O.Medina - 5 Practical Vale (USA)(5) 52 F.Márquez -

Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 258,34. Exacta: 576,42. Trifecta: 929,79. Ret: 1.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ancelotti(1) 54 Luis Funez Jr. 510,28 2 My Striking Mate(2) 56 J.Aranguren - 3 Cedsrunner(4) 54 R.Rondon - 4 Midnight Champion(3) 56 A.Ybarra - 5 Theo(5) 54 R.Capriles -

Entrenador: José Luis Balzán. Ganador: 510,28. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 1.334,71. Trifecta: 3.382,09. Superfecta: 10.501,17.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bellsonhershoes (USA)(4) 54 Oliver Medina 116,24 2 Arantza Victoria(1) 54 Y.González - 3 Top Woman Two(6) 53,5 K.Perfecto - 4 Supergirl(7) 51 W.Véliz - 5 Gran Amelia(3) 53 J.Aranguren -

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 116,24. Placés: 110,00 y 181,45. Exacta: 252,79. Trifecta: 275,58. Superfecta: 1.048,38.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 White Commander (USA)(5) 56 Oliver Medina 216,95 2 Zadkiel(7) 51 W.Véliz - 3 Sr.Gato Pardo(6) 53 Y.González - 4 El Gran Joshue(3) 53 R.Capriles - 5 Chamuel(2) 54 Y.Díaz -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 216,95. Placés: 147,30 y 119,39. Exacta: 454,46. Trifecta: 3.354,14. Superfecta: 6.503,34. Ret: 4.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Invencible(6) 53 Juan Pablo Paoloni 273,53 2 Tintorero(2) 54 J.A.Rivero - 3 Freites Pe(3) 51 A.Ybarra - 4 Aptitud(5) 54 R.Capriles - 5 Zio Giaccof(1) 53 J.C.Rodríguez -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 273,53. Placés: 124,09 y 143,21 Exacta: 756,41. Trifecta: 737,55. Superfecta: 1.780,63.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Linda Bizkaia(8) 54,5 Jaime Lugo Jr. 460,61 2 Queen Vision(4) 52 S.Yanez - 3 Tea Tree Bay (GB)(2) 56 F.Quevedo - 4 Linda Estafanía(11) 53,5 W.Véliz - 5 Fantastic Shot(3) 50 F.Márquez -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 460,61 Placés: 131,86 y 208,33. Exacta: 1.125,35. Trifecta: 1.193,17. Superfecta: 2.123,24. Triple Apuesta: 2.965,18 Pool de 4: 3.254,46.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Calgary(3) 56 Jhonathan Aray 129,90 2 Golden Je(2) 54 J.A.Rivero - 3 Tank Abbott(4) 54 Y.Díaz - 4 Macuto(8) 54 Y.Caguado - 5 Skyline(6) 56 Y.González -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 129,90. Placés: 114,79 y 1.488,93. Exacta: 2.583,39. Trifecta: 4.930,16. Superfecta: 6.063,24. Doble Perfecta: 3.741,69.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fabi Luna(2) 51 Oliver Medina 2.558,81 2 Tinta Fina(4) 53 W.Véliz - 3 Pittaluga (USA)(6) 52 S.Yanez - 4 Anastasia Queen(10) 53 Y.Díaz - 5 Oh Marquesa(1) 50 F.Márquez -

Entrenador: Jesús Antonio Romero. Ganador: 2.558,81. Placés: 1.157,10 y 345,82. Exacta: 44.614,86. No hubo Trifecta ni Superfecta.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gabo White(4) 51 Félix Márquez 291,03 2 Feedstock(7) 53,5 L.Funez Jr. - 3 Lord Inglés(1) 54 M.Romero Q. - 4 Aclamado(2) 51 W.Véliz - 5 My Blue Sky(6) 53 F.Puello -

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 291,03. Placés: 271,99 y 152,68. Exacta: 1.409,81. Trifecta: 5.604,68. No hubo Superfecta.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74''1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Base Armador(2) 55,5 Winder Véliz 193,14 2 Rey Enigma(6) 54,5 J.Lugo Jr. - 3 Eterno(7) 53 J.P.Paoloni - 4 Cosmos(1) 54,5 R.Capriles - 5 Northern Gold(3) 51 S.Yanez -

Entrenador: Eliecer Gómez. Ganador: 193,14. Placés: 144,32 y 202,18. Exacta: 783,12. Trifecta: 977,96. Superfecta: 1.205,34.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Acanelada(3) 55 Oliver Medina 404,79 2 Nefertari(4) 50 S.Yanez - 3 Mon Diplome(2) 55,5 W.Véliz - 4 Valeria Time(8) 54,5 K.Aray - 5 Súper Explosiva(11) 55,5 R.Capriles -

Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 404,79. Placés: 240,08 y 275,24. Exacta: 2.104,01. Trifecta: 4.276,80. Superfecta: 45.708,75. Triple Apuesta: 1.962,42. Súper Pool de 4: 139.017,29. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (16622) boletos con 5 que pagan Bs. 3.734,04 c/u. (392) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 610.721,94 c/u. Loto Hípico: 3.022,88. Ret: 1 y 13.