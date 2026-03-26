La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°14

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 29 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Calgary y Pittaluga (USA) encabezan la lista de favoritos de la cátedra para la jornada dominical.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Queen Visión 14 Tea Tree Bay (GB) 7 Linda Bizkaia 6 Reina Fabricia 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Calgary 15 Macuto 9 Tank Abbott 5 Master Shot 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Pittaluga (USA) 15 Catira Mercedes (USA) 7 Aslaug 3 Tinta Fina 2 Oh Marquesa 2 Winning Queen 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Feedstock 10 Gabo White 9 Quiriquireño 9 Golden Bros 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Base Armador 13 Eterno 10 Cosmos 5 Rey Enigma 2

SEXTA VÁLIDA