Vicenzo Di Luca: “Se hicieron los ajustes necesarios para que nuestro ejemplar gane la carrera en La Rinconada”

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Hay un refrán que dicta con sentencia absoluta: "El que sabe, sabe". En el universo del turf, donde el azar suele desafiar a la lógica, la figura de Vicenzo Di Luca emerge esta temporada en La Rinconada como la personificación de esa máxima. El entrenador italiano se abre paso con paso firme y resultados que respaldan su gestión en el establo.

La Gestión del Talento y la Inversión: La Rinconada

Di Luca ratifica con hechos una realidad innegable: su capacidad para maximizar el potencial del material equino bajo su tutela es sobresaliente. Su trabajo diario demuestra que la disciplina supera a las limitaciones iniciales. No obstante, el preparador mantiene una postura clara ante la industria. Aunque el esfuerzo rinde frutos, el respaldo de propietarios dispuestos a invertir con fuerza es el combustible que garantiza el acceso constante al círculo de ganadores.

"El trabajo se cumple con lo que tenemos, pero el éxito de élite requiere de una alianza sólida entre preparador e inversionista, y las puertas de nuestra cuadra siempre están abiertas".

El Reto de Lord Inglés: Ciencia y Paciencia

El foco de la atención hípica se posa ahora sobre Lord Inglés, un ejemplar que representa un verdadero desafío profesional para Di Luca. Este purasangre demandó horas extra de dedicación y un análisis profundo para corregir detalles de su comportamiento y condición física.

Durante la jornada de ajustes de este jueves, Di Luca compartió con la fanaticada los pormenores de su estrategia:

"Buenos días a toda la afición hípica. Esta semana presento a Lord Inglés en la décima carrera del programa. El ejemplar exhibe una condición física extraordinaria en sus entrenamientos recientes.

Nuestra labor en el establo se concentró en corregir detalles específicos mediante el uso de implementos técnicos. Para este compromiso, decidimos la aplicación de una gríngola en uno de sus ojos y un guayo. El objetivo de estos ajustes es evitar que el caballo se abra durante el tránsito por la curva. Con esta medida, anulamos cualquier ventaja para nuestros rivales.