Di Luca busca otro triunfo en La Rinconada: "Solo necesitamos un poco de suerte"

Desde su regreso al Hipódromo La Rinconada, Vincenzo Di Luca mantiene un ritmo de trabajo ininterrumpido. El preparador, poseedor de un profundo conocimiento del oficio, vio cristalizado todo ese esfuerzo y sacrificio durante la reunión pasada. El triunfo de la yegua Spring Training, ejemplar bajo su cuidado, ratificó el buen momento que atraviesa su cuadra al cruzar la meta en ganancia.

La fórmula del éxito: Paciencia y material

En el exigente mundo del hipismo, la materia prima es vital. Sin embargo, Di Luca sostiene que el éxito depende de una combinación estratégica: contar con ejemplares de calidad y un entrenador con la capacidad técnica para moldearlos. La constancia, la paciencia y la dedicación diaria son los pilares que permiten la transformación del potencial en resultados concretos sobre la arena.

El compromiso de la semana: Maximus Fortune Reunión Diez

Para la presente jornada, la planificación de Di Luca sufrió una modificación de último minuto. Aunque en principio contaba con dos presentados, el retiro previo de uno de ellos dejó toda la responsabilidad sobre los hombros de Maximus Fortune.

El purasangre participará en la segunda válida del 5y6 nacional, una de las pruebas más seguidas por la afición. Di Luca ofreció sus impresiones sobre este compromiso y destacó un factor que podría ser determinante para el triunfo:

“Este caballo atraviesa una condición extraordinaria, sus últimas carreras han sido muy buenas. Yo pienso que con un poquito de suerte el caballo debe estar ganando la carrera.

Un saludo a la afición hípica, los invito a que el domingo hagan presencia aquí en el majestuoso hipódromo La Rinconada y recuerden sellar el 5y6 nacional".