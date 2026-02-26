El linaje de Sovereignty se expande: Misintention y Nyquist dan la bienvenida a una nueva promesa en Godolphin

Suscríbete a nuestros canales

La división de cría del gigante Godolphin sacudió las redes sociales este jueves al confirmar el nacimiento de una pieza genética de altísimo valor: la primera hija de Misintention, hermana completa del actual Caballo del Año 2025, Sovereignty.

La nueva potra, nacida hace apenas unos minutos, representa el cruce de dos de las corrientes más dominantes de la cría moderna. Se trata de una descendiente del semental estrella Nyquist, cuya capacidad para transmitir velocidad y precocidad lo ha consolidado como una "revelación" indiscutible en las últimas temporadas.

De la pista al haras: El camino de Misintention

Misintention, una imponente hija del líder semental Into Mischief en la ganadora clásica Crowned (por el legendario Bernardini), defendió las sedas azules de la casa de Sheikh Mohammed entre 2022 y 2024. Bajo la tutela del "Hall of Famer" William Mott, la yegua mostró destellos de calidad en sus ocho salidas, logrando un segundo y dos terceros lugares antes de ser enviada a la reproducción.

Aunque su transición a la cría inició con un contratiempo en 2024 —al no quedar preñada tras ser servida por Midshipman—, la espera parece haber valido la pena. El equipo de operaciones de Godolphin optó por un salto de mayor jerarquía para la temporada 2025, seleccionando a Nyquist para asegurar un producto que ahora genera altísimas expectativas en el mercado internacional.

Un pedigree de oro

La relevancia de este nacimiento no es menor. Al ser hermana completa de Sovereignty, la potra recién nacida carga con la responsabilidad de un linaje probado en los máximos niveles de competencia. La combinación Into Mischief / Bernardini se ha convertido en una de las "llaves de oro" del turf estadounidense, y ahora, con el vigor híbrido aportado por Nyquist (un hijo de Uncle Mo), el futuro de esta potra apunta directamente a las mejores carreras de grado en el calendario futuro.

Por ahora, madre e hija descansan en los campos de Godolphin, bajo la mirada de un equipo que sabe que hoy ha nacido, posiblemente, una nueva estrella para las pistas.