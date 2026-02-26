WBC: Venezuela agrega un nuevo lanzador a su lista de reservas

Suscríbete a nuestros canales

En cuestión de una semana iniciará el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y todo parece indicar que la Selección de Venezuela ya tiene todo su roster definido para el certamen. Pero ante las recientes sustituciones que debieron hacer con varios lanzadores, un nuevo nombre estaría integrando el pool de reservas (DPP, por sus siglas en inglés) para la segunda ronda.

Otro brazo a la espera del llamado

De los seis lanzadores que conformaban el DPP del elenco vinotinto, tres tuvieron que ser llamados de última hora para sumarse a la expedición. Ellos fueron Christian Suárez, Jhonathan Díaz y Luinder Ávila.

Ante eso, y con la intención de reforzar el bullpen a futuro, el manager Omar López y la federación habrían añadido otro nombre al pool de reservas. Según adelantó la periodista Ivón Gaete, Eiberson Castellano pasó a integrar el DPP de Venezuela, por lo que estaría disponible para ser llamado como reemplazo en una hipotética segunda ronda.

El lanzador pertenece a los Rockies de Colorado, y hasta ahora en su única presentación de este año en el Spring Training trabajó a lo largo de dos episodios en los que toleró cuatro hits y una carrera, sin bases por bolas y con dos ponches. Vale señalar que todavía no ha debutado en Grandes Ligas.

Además de Castellano, los otros lanzadores del DPP de Venezuela son Jesús Luzardo, José Álvarez y Eduardo Salazar.