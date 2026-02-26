Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 26 de febrero

Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de siete carreras. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 2:10 p.m., hora venezolana.
Meridiano: Datos hípicos para Aqueduct, New York
Las ocho carreras programadas fueron diseñadas en pista de arena. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.600m, arena (2:10 p.m. VEN)
- Superpower (4) baja de categoría y podría recuperarse de una carrera decepcionante.
- Nantz (2) terminó en un buen segundo puesto en el recorrido y distancia, dos carreras atrás.
- Fever Night (1) ha sido consistente en sus últimas salidas.
Segunda carrera: 1.200m, arena, (2:41 p.m. VEN)
- New York Scrappy (2) venció la última vez y podría repetir el éxito.
- Typhoon Fury (5) tiene buenas figuraciones y se le puede presentar.
- Free Dance (1) tienen potencial para clasificarse gracias a su rendimiento reciente.
Tercera carrera: 1.600m, arena (3:12 p.m. VEN)
- Playa del Mar (4) parece ser el rival a vencer la monta es de primer orden, el lote parejo. Defiende el “Dato clave” de la jornada.
Cuarta carrera: 1.600m, arena (3:43 p.m. VEN)
- Gulfy (2) parece ser el rival a vencer tras un sólido segundo en su última carrera.
- Magicstrikesagain (6) podría mejorar para la categoría inferior.
- Ima Big Bad Wolf (3) se clasificó previamente en una carrera de categoría superior y podría decidir.
Quinta carrera: 1.200m, arena (4:14 p.m. VEN)
- Miss Lao (7) es ganadora tres veces en estas distancias, buscará desquite ante sus rivales.
- Royal Event (5) tiene excelentes figuraciones. El lote es parejo. Cuidado.
- Open Soul Autism (1) parece estar en una buena posición para lograr el triunfo.
Sexta carrera: 1.100m, arena (4:45 p.m. VEN)
- Social Hour (4) estuvo a punto de ganar la última vez y lo puede hacer aquí.
- Thirteen G’s (1) tiene buenas carreras en la distancia. Cuidado listo para ganar.
- Spirit Dragon (2) está en gran forma tras dos victorias y merece respeto.
Séptima carrera: 1.300m, arena (5:17 p.m. VEN)
- Mercilesanihilator (1) está en mejor forma y parece ser el rival a vencer si se recupera de una decepcionante actuación la última vez.
- Escape Hall (7) merece ser considerado en esta carrera que promete.
- Reside (2) su jinete lo hace enemigo para esta carrera.