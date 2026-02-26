Hipismo

Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 26 de febrero

La información para combinar en el programa de ocho competencias

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 09:00 pm

NYRA
Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de siete carreras. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 2:10 p.m., hora venezolana.

Las ocho carreras programadas fueron diseñadas en pista de arena. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (2:10 p.m. VEN)

  • Superpower (4) baja de categoría y podría recuperarse de una carrera decepcionante.
  • Nantz (2) terminó en un buen segundo puesto en el recorrido y distancia, dos carreras atrás.
  • Fever Night (1) ha sido consistente en sus últimas salidas.

Segunda carrera: 1.200m, arena, (2:41 p.m. VEN)

  • New York Scrappy (2) venció la última vez y podría repetir el éxito.
  • Typhoon Fury (5) tiene buenas figuraciones y se le puede presentar.
  • Free Dance (1) tienen potencial para clasificarse gracias a su rendimiento reciente.

Tercera carrera: 1.600m, arena (3:12 p.m. VEN)

  • Playa del Mar (4) parece ser el rival a vencer la monta es de primer orden, el lote parejo. Defiende el “Dato clave” de la jornada.

Cuarta carrera: 1.600m, arena (3:43 p.m. VEN)

  • Gulfy (2) parece ser el rival a vencer tras un sólido segundo en su última carrera.
  • Magicstrikesagain (6) podría mejorar para la categoría inferior.
  • Ima Big Bad Wolf (3) se clasificó previamente en una carrera de categoría superior y podría decidir.

Quinta carrera: 1.200m, arena (4:14 p.m. VEN)

  • Miss Lao (7) es ganadora tres veces en estas distancias, buscará desquite ante sus rivales.
  • Royal Event (5) tiene excelentes figuraciones. El lote es parejo. Cuidado.  
  • Open Soul Autism (1) parece estar en una buena posición para lograr el triunfo.

Sexta carrera: 1.100m, arena (4:45 p.m. VEN)

  • Social Hour (4) estuvo a punto de ganar la última vez y lo puede hacer aquí.
  • Thirteen G’s (1) tiene buenas carreras en la distancia. Cuidado listo para ganar.
  • Spirit Dragon (2) está en gran forma tras dos victorias y merece respeto.

Séptima carrera: 1.300m, arena (5:17 p.m. VEN)

  • Mercilesanihilator (1) está en mejor forma y parece ser el rival a vencer si se recupera de una decepcionante actuación la última vez.
  • Escape Hall (7) merece ser considerado en esta carrera que promete.
  • Reside (2) su jinete lo hace enemigo para esta carrera.

 

