Entrevista: Las Payasitas Nifu Nifa y Alma unen sus voces en “Hula Hoop”

Suscríbete a nuestros canales

Como parte del inicio de su gira de medios, las Payasitas Nifu Nifa y Alma, visitaron nuestro Bloque Dearmas para una ofrecer una amena entrevista, en la que conversaron de su nuevo tema “Hula Hoop”, el cual estrenaron el pasado 5 de febrero.

Para Alma, es una gran oportunidad y un honor haber colaborado con las icónicas payasitas de nuestro país, mientras que, para ellas, la experiencia con una mente tan creativa como la zuliana, significa un paso importante en la innovación de su carrera.

¡Dale play a la entrevista y conoce todo lo que nos dijeron!