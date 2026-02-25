Farándula

Entrevista: Las Payasitas Nifu Nifa y Alma unen sus voces en “Hula Hoop”

Por

Bárbara Chirino
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 04:32 pm

Las artistas venezolanas se encuentran promocionando su nuevo sencillo musical, el cual estrenaron por todo lo alto en la ciudad de Caracas

Como parte del inicio de su gira de medios, las Payasitas Nifu Nifa y Alma, visitaron nuestro Bloque Dearmas para una ofrecer una amena entrevista, en la que conversaron de su nuevo tema “Hula Hoop”, el cual estrenaron el pasado 5 de febrero.

Para Alma, es una gran oportunidad y un honor haber colaborado con las icónicas payasitas de nuestro país, mientras que, para ellas, la experiencia con una mente tan creativa como la zuliana, significa un paso importante en la innovación de su carrera.

¡Dale play a la entrevista y conoce todo lo que nos dijeron!

