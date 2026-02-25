Comediante venezolano sepultó a George Harris en el Festival Viña del Mar

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, se presentó el comediante venezolano Esteban Düch, quien se alzó con la Gaviota de plata y oro ante un público chileno que aceptó su rutina a carcajadas.

Al humorista le llegó la propuesta para actuar en la Quinta Vergara luego del abucheo que recibió su compatriota George Harris en la edición pasada. Ante una alta expectativa de su show y comentarios negativos previos, Düch domó al “monstruo”.

Esteban Düch se alza con Gaviota

Esteban Düch debutó a lo grande con una rutina sobre las diferencias culturales entre Chile y Venezuela abordada desde el humor, su experiencia en el país andino tras 11 años residenciado, y cómo ha influido la inmigración criolla en dicho territorio.

El comediante arrancó con fuerza haciendo un guiño sobre lo ocurrido con Harris el año pasado causando risa en el primer minuto.

“Me llamaron un día de noviembre, me llamaron al teléfono de disco, que todos tenemos en la casa. Cuando me llegó esa llamada, yo no me lo esperaba, yo estaba en mi casa, tranquilo, jalándome el muñeco", soltó.

Tras finalizar la primera parte de su rutina de chistes, el comediante venezolano se alzó con la Gaviota de plata, y al finalizar su presentación, el público pidió una de oro para Esteban.

“Esto es muestra de que cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de vuelta”, comentó.

George Harris reacciona a la rutina de Esteban Düch

Con el triunfo de Esteban Düch en el Festival de Viña del Mar 2026, George Harris le envió todo su respaldo en un comentario.

“Felicidades y que sigan los éxitos”, comentó el caraqueño en una publicación. Además, durante una rueda de prensa, Düch reconoció el trabajo de su compatriota en la comedia.