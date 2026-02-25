Candidata del Miss Venezuela 2025 se une a "Estrenos y Estrellas"

Suscríbete a nuestros canales

El martes 24 de febrero Génesis Mendoza se estrenó como presentadora de la sección “Estrenos y estrellas”, del Noticiera Venevisión. La belleza que representó al estado Portuguesa en el Miss Venezuela 2025, lució impecable y con gran entregada en la pantalla.

Mendoza en la pantalla venezolana

La periodista, locutora y Relacionista Público narró con naturalidad cuatro noticias del mundo del espectáculo, la muerte de Willie Colón, el show de Jesse & Joy en Viña, Karol G en una demanda y el cumpleaños número 83 de Gilberto Correa.

La criolla que ganó gran popularidad en el Miss Venezuela por su frase “Mami soy periodista”, se mostró muy feliz por una oportunidad de oro en el espacio que han realizado otras reinas de belleza como Albany Lozada, Tatiana Irizar, Federica Guzmán y Karielys Cuadros.

Vestida de rojo, cabello con ondas y enorme sonrisa, Génesis comenzó a escribir una bonita historia con los venezolanos al mediodía.

“Lo último del mundo del espectáculo está aquí. La periodista Génesis Mendoza realizó un resumen cargado de emociones en El Noticiero Venevisión”, escribieron en Instagram.

Hasta el momento no se conoce si Mendoza estará compartiendo con Nieves Soteldo la sección.

Escuela del Miss Venezuela

Al igual que muchas mujeres venezolanas, Mendoza se dio a conocer con la plataforma del certamen nacional, en la que brilló por su gran oratoria.

Además, contó a todo el país su historia de vida, en especial un accidente que vivió hace tiempo que casi le cuesta la vida.

En el show “Portadas al día”, aseveró que es un milagro de Dios haberse salvado, ya que quedó debajo de un carro y con múltiples cicatrices en las piernas, las cuales mostró con orgullo en el concurso más importante del país.