"Triunfo seguro": La contundente frase de Deibis Guevara para este domingo en La Rinconada

La tradición que rodea a la arena del Hipódromo Internacional La Rinconada no es producto del azar. Cada madrugada, bajo el sereno caraqueño, cientos de profesionales del turf entregan su aliento en pro de una meta común: el recinto de ganadores. Sin embargo, el inicio de este 2026 ha resultado ser un rompecabezas de alta competitividad, dejando a varios nombres de peso todavía a la espera de esa ansiada primera victoria que rompa el celofán.

La presión es palpable. Los jinetes ajustan sus estribos con mayor celo y los entrenadores vigilan cada gramo de avena en la caballeriza. Saben que en el hipismo, como en la vida, la constancia es la única moneda de cambio para el éxito. Ante este escenario de paridad absoluta, Meridiano Web se trasladó desde tempranas horas al coso de Coche para pulsar el pulso de los protagonistas de cara a la jornada del primer domingo de marzo.

La mirada puesta en el éxito: El caso de Deibis Guevara R10

Dentro del ecosistema de las caballerizas, destaca la figura de Deibis Guevara, un preparador que representa la sangre nueva y el relevo generacional en el entrenamiento hípico nacional. Guevara, quien ha demostrado paciencia y pulso firme en la puesta a punto de sus pupilos, encara la venidera jornada con el optimismo renovado.

A pesar de que el triunfo le ha sido esquivo en estos primeros meses del año, el joven entrenador no baja la guardia. Para este domingo, Guevara presenta dos compromisos clave que, según los reportes de pista y el estado físico de los ejemplares, poseen el potencial necesario para cruzar la meta en ganancia.

Entrevista: Compromisos Ejemplares La Rinconada

El primer compromiso es en el ciclo de las no válidas con la yegua, Arantza Victoria que participa en la segunda carrera.

-Esta yegua se encuentra en excelentes condiciones físicas, viene de arribar en el segundo lugar y para esta ocasión esperemos que pueda alcanzar el triunfo.

Luego en el 5y6 nacional, a la altura de la cuarta válida deberá ensillar a la yegua de seis años Dra. Bea.

- Las condiciones que atraviesa esta yegua son excelentes. En su más reciente, arribó en el tercer lugar en gran actuación a pesar de ir subida de lote. Siendo ya ganadora de una frente a ganadoras de una y dos, su estado físico es óptimo y esperamos estar decidiendo la carrera.