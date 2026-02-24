Ketel Marte quiere llegar a tope al Clásico Mundial y muestra su fuerza en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana espera aprovechar el "trabuco" que tienen, para volver a la gloria en el Clásico Mundial y una de sus estrellas, Ketel Marte, se está preparando con todo. De hecho, en la jornada de este martes, sacó su primera pelota de los entrenamientos primaverales de Las Mayores.

El conjunto de los Cascabeles de Arizona superó con marcador final de 6 carreras por 4 a la novena de Rangers de Texas y su segunda base estelar, sorprendió con su fuerza, al irse de 3-1, con un vuelacercas.

Ketel Marte la saca por la banda contraria:

Luego de estar en cuenta desfavorable de 0-2, Marte hizo el ajuste, para castigar una recta de 91 millas por hora y la desapareció por todo el right field, cuando bateaba al lado derecho del plato contra el zurdo Austin Gomber.

Gomber le abrió con un cutter en la zona de strike a Marte, posteriormente vino con el splitter también dentro del cuadro y curiosamente, el único lanzamiento que le quedó fuera de la zona, motivado a que estaba un poco alejado del plato, fue el que castigó Ketel, logrando llevar la pelota a una distancia de 362 pies.

Ketel Marte va por el Guante de Oro:

El dominicano hizo las pases con la novena de Arizona de cara al venidero torneo, luego que estuvo envuelto en algunos rumores de cambio en la campaña anterior y en la temporada muerta, por algunas situaciones puntuales.

Sin embargo, recientemente confesó que su deseo era permanecer con las "Serpientes" y una de sus metas de cara al venidero campeonato, es obtener el Guante de Oro, siendo considerado por la MLB, como el intermedista más completo de la actualidad.