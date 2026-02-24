¡Pensando en el Clásico! Así le ha ido de por vida a Sandy Alcántara contra los bateadores de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Despejada una duda importante para la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Este martes 24 de febrero, Albert Pujols, manager de República Dominicana, dio a conocer su rotación completa para la fase de grupos del torneo, y anunció que el derecho Sandy Alcántara será el encargado de abrir el último juego de la ronda, ante Venezuela.

El diestro buscará tomarse una revancha personal de lo sucedido en la edición de 2023, cuando abrió el campeonato ante Venezuela y cargó con la derrota, luego de ser castigado con tres carreras y un cuadrangular en 3.2 episodios de labor, en lo que marcó la primera caída de una selección que cayó eliminada en primera ronda.

Así le ha ido a Sandy Alcántara ante los venezolanos

En lo que va de su carrera en las Grandes Ligas, Sandy Alcántara se ha medido a 11 de los 13 bateadores que tiene el roster de Venezuela para la edición 2026 del Clásico Mundial de Beisbol, y así le ha ido a nuestros toleteros enfrentando al antiguo Cy Young: