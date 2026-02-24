Farándula

Nelson Velásquez llega a Venezuela con "Directo al corazón"

El artista deleitará al público criollo con los éxitos más grande de su carrera musical 

Por

Elvis González
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 04:23 pm

Nelson Velásquez / Cortesía
El vallenatero colombiano Nelson Velásquez regresa a Venezuela para presentar su gira nacional 2026 titulada “Directo al corazón”. El cantante brindará lo mejor y más destacado de su repertorio para el público criollo. 

Un show de altura 

La gira llegará a las importantes ciudades de Venezuela para brindar un show lleno de exclusividad, confort y el sentimiento del artista colombiano que siempre ha marcado la historia del vallenato en el país.

Entre las ciudades que estará visitando el cantante están Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Coro, Lechería, Margarita y Maturín. 

“Directo al corazón” será una “Experiencia Visión 180º”, ya que será show con una puesta en escena inmersiva para que el público venezolano no pierda ningún detalle del concierto desde cualquier ángulo de la locación.

El cantante colombiano con su gira nacional “Directo al corazón”, presentará un espectáculo de más de dos horas de duración, para interpretar todos sus grandes éxitos en lo que será no sólo un concierto, sino una noche de gala en formato VIP Premium.

