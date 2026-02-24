Sandy Alcántara quiere sorprender a Venezuela en el Clásico Mundial con un arma secreta

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 24 de febrero, el manager del equipo de República Dominicana, Albert Pujols, anunció el orden de la rotación de sus dirigidos para la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol de 2026. De esta manera, ya podemos confirmar que Sandy Alcántara será el encargado de medirse a Venezuela en el último juego de esta ronda.

El derecho buscará su revancha ante nuestro combinado patrio, luego de que en 2023 cargara con la derrota ante los dirigidos por Omar López, quienes lograron castigarlo con contundencia en aquel encuentro para darle a Venezuela un triunfo en su debut en dicha edición, en la que además los dominicanos cayeron eliminados en primera ronda.

Ahora, para este nuevo desafío, Sandy Alcántara se prepara con confianza y determinación, para buscar sacarse una espina que, sin duda, se mantiene muy latente en el antiguo ganador del premio Cy Young. De hecho, es muy probable que, para este duelo, el diestro saque un as bajo la manga: un nuevo lanzamiento que ha venido trabajando con dedicación.

Sandy Alcántara y su pitcheo nuevo para Venezuela

Para este nuevo año 2026, Sandy Alcántara ha trabajado de manera ardua para agregar un sexto pitcheo a su repertorio: el sweeper. Este pitcheo es un lanzamiento quebrado bastante similar al slider, pero que rompe de manera mucho más horizontal.

Eso sí, los primeros experimentos del dominicano con este pitcheo no han ido del todo bien. Este domingo 22 de febrero, el derecho lanzó ante Nacionales de Washington, siendo la primera vez que utilizó su sweeper en un encuentro. Precisamente, ese lanzamiento fue castigado por Brady House, quien conectó un cuadrangular de tres carreras ante un sweeper que se quedó en el medio del plato.

"Ese fue el pitcheo del jonrón; lo entiendo. Éste es el momento en el que necesitas trabajar en tus pitcheos, y ése es uno nuevo para mí. Pienso que todavía no confío tanto en ese, pero debo seguir tirándolo", expresó el diestro, que tratará de perfeccionarlo lo más posible para sorpender y dominar a Venezuela.