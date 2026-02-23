Valentina Quintero de luto por la muerte de un ser querido ¡Descansa en paz!

Suscríbete a nuestros canales

La periodista y creadora de contenido venezolana, Valentina Quintero, compartió en su perfil de Instagram la noticia de la muerte de su tío Alfonso. La criolla posteó un video reunida en su casa con su familia, recordando los bonitos momentos al lado del señor.

Duro Adiós

La exconductora de “Bitácora”, informó que el fallecido era su tío paterno, con quien vivió momentos de amor, unión y felicidad que por siempre estarán tatuados en su corazón.

Además, comentó que de los siete tíos paternos, solo quedan tres, Pedro, Lola y Mercedes, a quienes asegura ama y respeta con todo su corazón.

“Mi tío siempre fue alegría de vivir, sumado a su inteligencia y su nobleza. Tío amado, todos sabemos que gozaste con nosotros desde donde sea que estés, así que tú vida me deja siempre sembrada en Venezuela”, escribió.

La reunión en la casa de Quintero, se dio tras una misa oficiada por su sobrino Juan Andrés Quintero, en la que reinó el llanto y dolor familiar.

Una despedida diferente

Valentina llamó la atención de sus 2,2 millones de seguidores en instagram, ya que en su casa todos estuvieron reunidos tomando sopa, riendo, bailando y recordando buenos momentos, una tradición que tiene desde hace tiempo cuando se falleció su abuela.

“Cuando murió mi abuela nos reunimos en su casa y nos reímos muchísimo mientras almorzábamos y tomábamos ron. Celebramos la vida de esa matriarca que fue una gozona irreverente y consentidora que solo podía ser velada en la alegría”, escribió.

La publicación despertó comentarios de condolencias del público.