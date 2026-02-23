¡Leones en modo MLB! Caracas ruge con 28 representantes en el Spring Training 2026

Suscríbete a nuestros canales

El aroma a césped recién cortado y el sonido de los bates de madera marcan el inicio de una nueva temporada en los Estados Unidos, y los Leones del Caracas han dicho presente con una fuerza arrolladora. Un total de 28 caraquistas han sido reportados oficialmente en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas, buscando asegurar un lugar en los rosters de 40 o dar el salto definitivo al Big Show.

La lista de este año destaca por su equilibrio entre experiencia y juventud. Encabezando la expedición se encuentra el emblemático receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, quien junto a figuras de la talla de Gleyber Torres (Tigres de Detroit) y el antesalista Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, lideran la representación de la veteranía caraquista.

Los invitados: La lucha por el sueño

Una de las notas más destacadas de este Spring Training es la presencia de jugadores invitados que, aunque no forman parte del roster de 40 de sus organizaciones, han recibido el llamado para demostrar su valía. Entre ellos destacan nombres que ilusionan a la afición capitalina, como el receptor Moisés Ballesteros con los Cachorros de Chicago, el jardinero Víctor Bericoto en los Gigantes de San Francisco y el experimentado lanzador Carlos Carrasco, quien busca un lugar en el sólido cuerpo de pitcheo de los Bravos de Atlanta.

Presencia estratégica en cada organización

El talento de los Leones se extiende a lo largo de casi todas las franquicias de la MLB con roles protagónicos. En la organización de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez está acompañado por el lanzador Luinder Ávila, mientras que los Bravos de Atlanta cuentan con el cerrador Robert Suárez y el invitado Carlos Carrasco. Por su parte, los Tigres de Detroit presentan una llave melenuda con Gleyber Torres en el cuadro y Keider Montero en la lomita.

La representación en Chicago es especialmente nutrida con los Cachorros, donde además de Ballesteros, se encuentran Pedro Ramírez y el jardinero Leonel Espinoza. Finalmente, en la costa oeste, los Marineros de Seattle evalúan de cerca al receptor Jhonny Pereda y al lanzador zurdo Jhonathan Díaz.

El futuro en la lomita y el plato

La receptoría parece estar blindada para el futuro melenudo con nombres como Freddy Fermín (Padres), Keibert Ruiz (Nacionales) y el mencionado Ballesteros. Por su parte, el pitcheo cuenta con brazos de alto impacto como Albert Suárez (Orioles), Germán Márquez (Padres) y el rescatista Robert Suárez, quienes prometen una temporada llena de ponches.

Para los Leones del Caracas, este despliegue de talento no es solo una estadística; es la confirmación de que el ADN caraquista sigue siendo sinónimo de calidad en el máximo nivel del béisbol mundial.