Candidata del Reina Hispanoamericana barre el piso con la venezolana Emely Barile

Para nadie es un secreto que, la mirada de los fanáticos de los certámenes de belleza estuvo puesta en Emely Barile, representante de Venezuela en el Reina Hispanoamericana 2026 celebrado recientemente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La modelo y creadora de contenido de 23 años destacó desde el comienzo hasta llegar al cuadro final, colocándose como quinta finalista tras una participación sólida y muy comentada en redes sociales y plataformas especializadas.

La noche de final del certamen coronó a Kimberly de Boer, representante de Curazao, como nueva Reina Hispanoamericana 2026, dejando a Barile entre las finalistas destacadas junto a otras competidoras de alto nivel.

Críticias a Emely Barile

No todo fue aplausos para Emely Barile tras su participación. En medio del revuelo que generó el certamen, Ana Claudia González, representante de Uruguay en el mismo concurso, causó sensación al publicar un video en redes donde realizó duros cuestionamientos contra la venezolana.

Según el contenido difundido, González calificó a Barile de “grosera e impuntual” y criticó su actitud durante la competencia, acusándole además de haber realizado comentarios y reclamos hacia el jurado por no haber ganado la corona.

“Esa chica no podía ganar por lo mala persona que es, no porque no tenga las herramientas”, apuntó González. En su transmisión en vivo, Ana Claudia habló de la reacción de Emely al no haberse quedado con la preciada corona.

“Obviamente bajó, se puso a llorar. Le habló mal a gente del personal, se enojó con gente del jurado que bueno, ya vieron la publicación de Prince. Ella llegó acá y se creía coronada”, aseveró la modelo.

Entre tanto, lanzó duros cuestionamientos sobre el presunto comportamiento de la criolla: “Ella hacía lo que quería, era súper impuntual, estábamos en ensayos e iba y se sentaba en los ensayos a mirarnos”.

Finalmente acotó: “Desde el día uno tuvo esa personalidad de superior a todas, ella se creía la diosa acá y bueno, ya vieron cómo le fue”.

Un pasado complicado en el Miss Venezuela 2025

Antes de su ascenso hacia la escena internacional, la creadora de contenido vivió momentos controvertidos en el ambiente del Miss Venezuela 2025.

En ese momento, Barile no fue seleccionada para competir en el máximo certamen nacional, a diferencia de otras aspirantes que sí consiguieron avanzar en la gala final celebrada en Caracas.

Tras conocer los resultados del casting, la joven venezolana armó un escándalo en redes sociales donde publicó una serie de videos llorando y quejándose de no haber entrado a las filas del concurso liderado por Nina Sicilia, desde entonces, se ganó el rechazó de múltiples fans de los templetes.