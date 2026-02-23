Jhonathan Aray con Grand Slam del domingo se mete en la pelea por el meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Tarde de este domingo 23 de febrero del 2026 en el hipódromo La Rinconada se celebró la reunión número nueve del primer meeting de la temporada con una programación de 11 competencias donde sobresalió una Condicional Especial para yeguas maduras, la cual fue ganada por la importada Fleet Street.

La Rinconada: Estadísticas de victorias en el primer meeting

El jockey profesional Jhonathan Aray con sus cuatro victorias que logró la tarde del domingo, se convirtió en el jinete más destacado de la reunión y además se colocó en el segundo lugar de la clasificación tras nueve reuniones con ocho lauros conseguidos.

Aray comenzó la jornada igual como la finalizó, con una victoria, y en el medio, dos triunfos más para completar la faena dominical, primero con las importadas Etna’s Napper y Fleet Street del entrenador Carlos Luis Uzcátegui en las no válidas y luego con el entrenador Humberto Correia por medio de I’m in the mood y la criolla Preciosa en la última carrera de la jornada.

Liderato de victorias en el primer meeting: