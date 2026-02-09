El inspirado Robert Capriles saca ventaja en el primer meeting de jinetes en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

¡Sigue el brillo en La Rinconada! La sexta reunión del año demostró la solidez de nuestro hipismo con 11 carreras vibrantes. La gran protagonista fue Tale Of May, la importada que dictó cátedra en los 1.600 metros de la Condicional Especial.

El 5y6 nacional imparable: Recaudación La Rinconada

¡Cifras históricas en La Rinconada! El 5y6, pilar fundamental de la hípica venezolana, ratificó una vez más su extraordinario poder de convocatoria al alcanzar una recaudación de Bs 288.252.250,00. Este monto no solo representa el primer gran récord de la temporada 2026, sino que logra superar la marca máxima establecida en el cierre de 2025.

Este hito financiero demuestra la confianza absoluta del soberano en el espectáculo hípico y proyecta un año de crecimiento sostenido para nuestra industria.

Saca ventaja: Robert Capriles Victorias Meeting

La jornada dominical tuvo nombre y apellido. Oliver Medina y Robert Capriles se alzaron como los jinetes más destacados de la tarde. Medina brilló con Sugar Cane y puso el broche de oro al programa con una espectacular victoria sobre Star Plus.

Por su parte, Robert Capriles firmó una actuación memorable al guiar a Fairytale hacia el triunfo, lo que marcó el regreso triunfal del entrenador Oscar Manuel González a La Rinconada; además, demostró su calidad al dominar con contundencia sobre el importado alazán Preposition. Pese a sufrir una caída en la quinta válida, los reportes médicos trajeron tranquilidad al confirmar que el incidente no tuvo consecuencias graves.

(Fairytale)

(Preposition)

Ya cumplida la sexta fecha del primer meeting así van las cosas:

1 Robert Capriles con 9 victorias.

2 Juan Pablo Paoloni, Francisco Quevedo, Félix Márquez y Oliver Medina con 4 victorias.

3 Johan Aranguren, Omar Rivas, Jhonathan Aray y Yoelbis González con 3 triunfos.

4 Ángel Ybarra, Hemirxon Medina, José Alejandro Rivero, Julio Moncada y Maikel Rodríguez con 2 victorias.

5 Rafael Solano, Álvaro Finol, Franklin Velásquez, Jervis Alvarado, Jaime Lugo Jr., Derrick Dellan, Maykor Ibarra, Samuel Yanez y Kelvin Aray con 1 victoria.