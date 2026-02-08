Miami Marlins recuperan el color turquesa para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El sur de la Florida está de fiesta. Los Miami Marlins han sacudido las redes sociales este domingo al presentar oficialmente su nuevo uniforme de gala: el icónico "Teal Throwback" que vestirán durante la temporada 2026.

Tras años de peticiones por parte de la afición, la directiva del club finalmente ha decidido abrazar sus raíces. El diseño rinde un homenaje directo a la estética de los años 90, época en la que el equipo, entonces conocido como los Florida Marlins, conquistó su primera Serie Mundial en 1997.

El nuevo jersey no es solo una réplica, sino una actualización moderna de un clásico instantáneo. Estos son los puntos clave de la indumentaria:

Color base: Un vibrante tono turquesa (teal) que evoca las aguas del Caribe y la identidad original de la franquicia.

Tipografía: Vuelve el estilo de letras en bloque con bordes sombreados en negro y blanco, capturando la esencia retro.

El logo: El escudo del pez espada saltando sobre la pelota regresa a la manga, un símbolo de nostalgia pura para los fanáticos que crecieron en el Joe Robbie Stadium.

Combinación: Se espera que el uniforme sea utilizado principalmente en juegos de casa seleccionados, acompañado de la gorra negra con el logo turquesa.

¿Por qué ahora?

La decisión de los Marlins llega en un momento estratégico. El marketing de la nostalgia ha demostrado ser un motor de ventas masivo en la MLB. Al reintroducir el turquesa, el equipo no solo busca mejorar la estética en el diamante, sino reconectar emocionalmente con una base de fanáticos que asocia esos colores con la gloria y el éxito.