Farándula

Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazi listas para derrochar talento en el Super Bowl 2026

Las exreinas de belleza estarán en la transmisión especial de Meridiano Televisión, este domingo 8 de febrero

Por

Elvis González
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 11:07 am
Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazi listas para derrochar talento en el Super Bowl 2026
Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazi / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Meridiano Web y Meridiano Televisión tienen preparado para los venezolanos una cobertura especial del Super Bowl 2026, en vivo y directo desde El Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

NOTAS RELACIONADAS

Equipo de profesionales

A las seis de la tarde comienza por Meridiano Televisión la antesala de la justa deportiva entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Vanessa Alaimo y Jesús López son los encargados de la transmisión especial de Meridiano desde el estudio principal.

Mientras, que en California estarán presentes Ismelys Velásquez, Victoria Abuhazi, María Ferro y Carlos Luis Giardinella.

Para la parte del medio tiempo que realizará Bad Bunny serán Natalia Monasterio, Fransheska Hidalgo y Luis Figueredo, los comentaristas.

Especialistas

La transmisión en vivo tendrá especialistas de primera como Ono Zambrano, Pavel Rodríguez y Juan Miguel Márquez.

Todo bajo la producción de Jesús Rodríguez y Jesús Arévalo.

La gran final de la National Football League, estará en señal abierta por Meridiano Televisión, el único canal nacional en realizar la transmisión.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Manchester City Liverpool
Domingo 08 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula