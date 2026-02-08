Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazi listas para derrochar talento en el Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

Meridiano Web y Meridiano Televisión tienen preparado para los venezolanos una cobertura especial del Super Bowl 2026, en vivo y directo desde El Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Equipo de profesionales

A las seis de la tarde comienza por Meridiano Televisión la antesala de la justa deportiva entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Vanessa Alaimo y Jesús López son los encargados de la transmisión especial de Meridiano desde el estudio principal.

Mientras, que en California estarán presentes Ismelys Velásquez, Victoria Abuhazi, María Ferro y Carlos Luis Giardinella.

Para la parte del medio tiempo que realizará Bad Bunny serán Natalia Monasterio, Fransheska Hidalgo y Luis Figueredo, los comentaristas.

Especialistas

La transmisión en vivo tendrá especialistas de primera como Ono Zambrano, Pavel Rodríguez y Juan Miguel Márquez.

Todo bajo la producción de Jesús Rodríguez y Jesús Arévalo.

La gran final de la National Football League, estará en señal abierta por Meridiano Televisión, el único canal nacional en realizar la transmisión.