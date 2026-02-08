Serie de Las Américas: Conoce los resultados en la jornada de este sábado

Suscríbete a nuestros canales

Durante este sábado, 7 de febrero, se llevó a cabo la tercera jornada de la Serie de Las Américas Gran Caracas 2026 y evidentemente, repasaremos los resultados de cada uno de los encuentros.

Los puntos a destacar es que un equipo sigue invicto y marcha en la cima, otro sumó su primer triunfo hoy y Venezuela alcanzó su segunda victoria en noches consecutivas. La novena que descanso, fue la representación de Argentina.

Panamá sigue invicto:

-A primera hora, Colombia y Panamá disputaron un duelo sumamente cerrado, donde los panameños hicieron lo justo, para imponerse por la mínima y mantener su invicto luego de tres desafíos.

Colombia 2-3 Panamá.

Curazao suma su primer lauro:

En lo que respecta al segundo encuentro de la jornada, la Liga de Curazao sumó su primer resultado positivo de la competición, tras superar cómodamente al conjunto de Nicaragua.

Curazao 7-3 Nicaragua

Venezuela doblega a Cuba:

Mientras que en el último compromiso, la Liga Venezolana logró doblegar a Cuba, en un duelo donde Rougner Odor conectó un enorme grand slam. De esa manera, alcanzaron su segundo triunfo del torneo y los isleños no han podido ganar el primero.