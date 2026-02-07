Robert Lewandowski en este top histórico de goleadores de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Leyenda. Sí, esa es la palabra que ya define a Robert Lewandowski en la historia del fútbol. Y no solo por su paso previo en el Bayern Múnich, sino también en los libros más privilegiados del FC Barcelona.

Y es que el goleador polaco fue clave para los suyos este sábado 7 de febrero en el Spotify Camp Nou, en el partido ante Mallorca por la jornada 23 de LaLiga. El ariete sumó uno de los tres goles de su equipo y siguió escribiendo su nombre en la página del club.

El tanto anotado fue para abrir el marcador al minuto 29' del primer tiempo y cobró un valor especial al servirle para ocupar un lugar en el top 15 de máximos goleadores en la historia de la institución.

La propia página web de la entidad se ufanó del tiempo en el que pudo firmar estas estadísticas. "Tres temporadas y media. Eso es lo que ha necesitado Robert Lewandowski para alcanzar los 114 goles con el FC Barcelona".

¿Quiénes lideran este top en el Barcelona?

El 19 de julio de 2022 será una fecha recordada en el ideario colectivo de los azulgranas. Ese día fue confirmado el gran fichaje del delantero, que llegaba con 33 años de edad a un proyecto necesitado de glorias en esa etapa.

En tan solo algunas temporadas ha podido demostrar que su conexión con el gol sigue intacta y con 37 años de edad mantiene su nivel top en el 'Viejo Continente'.

Para Lewandowski estar en este listado es algo especial por ser en uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol. Hay que decir que este renglón en la acera blaugrana lo lidera nada más y nada menos que Lionel Messi, con una impresionante cifra de 672 goles, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de este deporte.

El podio en Barcelona lo completa César con 232 y Luis Suárez 198 goles, en un listado en que también existen figuras de la talla e historia de Kubala (194), Eto'o (130), Rivaldo (130), por decir solo algunos.