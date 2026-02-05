¿Messi con intenciones de regresar al Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona se encuentra en la antesala de una nueva campaña electoral, que culminará el 15 de marzo con los comicios presidenciales. Joan Laporta, quien ocupa actualmente la presidencia del club, presentará su dimisión la próxima semana para poder presentarse a la reelección.

Aunque su candidatura no es una sorpresa, ya que se perfila como el principal favorito, el proceso electoral se está perfilando como uno de los más competidos en años, con tres precandidatos anunciados hasta el momento: Víctor Font, quien fue su rival en las elecciones anteriores y quedó en segunda posición; Xavi Vilajoana; y Marc Ciria. Cada uno de ellos aportará su visión del futuro del club, pero sin duda, será Laporta quien acapare la mayor parte de la atención mediática.

En este contexto electoral, hay un factor que podría influir en gran medida en la elección de los socios: Lionel Messi. El exjugador y leyenda del club ha demostrado ser un personaje crucial dentro del barcelonismo, y su influencia podría ser decisiva si se decidiera a inclinarse públicamente por uno de los candidatos. Recientemente, el actual jugador del Miami Inter hizo una aparición inesperada en el Spotify Camp Nou, lo que generó gran revuelo en las redes sociales.

Messi no tiene intenciones de regresar al Barcelona en un futuro cercano

Durante su visita, el argentino compartió imágenes del proceso de remodelación del estadio, lo que reavivó la conversación sobre su vínculo con el club. Sin embargo, lejos de lo que muchos podrían esperar, Messi ha dejado claro que no tiene intención de involucrarse en las elecciones, ni de apoyar a ningún candidato.

A pesar de la enorme influencia que tendría Messi en el proceso electoral, su postura es tajante: se mantendrá completamente al margen de la contienda. Aunque su nombre sigue siendo una referencia vital para el club, el astro argentino ha preferido no intervenir en un momento tan delicado. De esta manera, los socios del Barcelona tendrán que decidir sin el apoyo explícito de su máximo ídolo.