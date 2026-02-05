¿Estos son los récords que todavía podría conseguir Cristiano Ronaldo?

Suscríbete a nuestros canales

A sus 41 años, la ambición de Cristiano Ronaldo parece no conocer límites. No se trata solo de mantenerse activo, sino de seguir devorando récords que para cualquier otro mortal serían inalcanzables.

Mientras celebra un nuevo año de vida, el mundo del fútbol pone la lupa sobre las marcas que el "Bicho" tiene entre ceja y ceja para este 2026.

Los récords pendientes por CR7

Los 1,000 goles oficiales

A día de hoy, Cristiano Ronaldo registra 961 goles oficiales. Es decir que le faltan 39 tantos para alcanzar los cuatro dígitos. Con el ritmo goleador que mantiene en Arabia Saudita y su compromiso con la selección, el mundo se pregunta si el gol 1,000 llegará antes o durante la Copa del Mundo 2026.

Campeón en cuatro países

El ariete portugués ya ha conquistado la Premier League, LaLiga y la Serie A. Actualmente, lidera el proyecto del Al-Nassr con el objetivo de ganar la Saudi Pro League. De lograrlo, se uniría al selecto club de jugadores que han sido campeones de liga en cuatro países diferentes, consolidando su estatus de ganador universal.

La barrera de los 200 penaltis

Cristiano ya es el jugador con más goles desde los once metros en la historia, con 180 penaltis convertidos. Su siguiente frontera es la cifra redonda de 200. Considerando que es el ejecutor principal tanto en su club como en Portugal, alcanzar esta marca en los próximos meses es un objetivo estadístico sumamente realista.

Seis mundiales, seis torneos marcando

Si Cristiano Ronaldo salta al campo y anota en el Mundial de 2026, se convertirá en el primer jugador en la historia en marcar en seis ediciones diferentes del magno evento de la FIFA (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Es una marca de longevidad y efectividad que difícilmente alguien pueda igualar en el siglo XXI.