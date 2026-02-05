Entre rumores de salida y huelgas: Cristiano calma las aguas en el Al-Nassr

Suscríbete a nuestros canales

Tras horas de incertidumbre y teorías que inundaron las redes sociales, el paradero de Cristiano Ronaldo ha dejado de ser una incógnita. En Arabia Saudí, la tensión escaló al punto de que circularon carteles digitales con su foto bajo el lema "Se busca". Sin embargo, a pocas horas de celebrar su cumpleaños número 41, el propio astro portugués ha resuelto el misterio: el "Bicho" está de regreso.

El origen del conflicto: Una huelga inesperada

En el ocaso de su carrera, Ronaldo protagonizó un desplante que sacudió los cimientos del fútbol saudí. El detonante fue el mediático fichaje de Karim Benzema por el Al-Hilal, concretado en los últimos minutos del mercado de pases. Aquella misma tarde, Cristiano cumplió su advertencia y se ausentó de la convocatoria del Al-Nassr para el duelo clave contra el Al-Riyadh, un partido vital en la lucha por el título de la Saudi Pro League.

Silencio absoluto en el Al-Nassr

A pesar de la gravedad de la situación, el respaldo interno hacia el portugués pareció ser total. Desde sus compañeros hasta la cúpula directiva, pasando por el técnico Jorge Jesús, cerraron filas en torno a su figura. El hermetismo fue tal que, tras el encuentro, ningún representante de la entidad ofreció declaraciones a la prensa, alimentando una narrativa que se volvía más oscura con cada hora que pasaba.

Durante este periodo de ausencia, las especulaciones no se hicieron esperar. Mientras algunos medios aseguraban que el delantero se encontraba en Portugal, otros afirmaban que seguía en Riad planeando su salida definitiva. El rumor más fuerte apuntaba a que Ronaldo estaría considerando ejecutar una supuesta cláusula de salida de 50 millones de euros, incluida en su renovación de contrato firmada el pasado junio y vigente hasta 2027.

El mensaje en redes: "Carpetazo" a la polémica

El secretismo llegó a su fin de la mano del propio protagonista. Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje de unidad, compartiendo imágenes de su retorno a los entrenamientos. El gesto definitivo fueron los dos corazones, uno amarillo y otro azul, que acompañaron su publicación, reafirmando su compromiso con los colores del Al-Nassr.

El próximo desafío: El reencuentro con el Al-Ittihad

Con la tormenta aparentemente disipada, el siguiente paso será confirmar si el portugués formará parte de la expedición que viajará el próximo viernes para enfrentarse al Al-Ittihad, equipo que recientemente vio partir a Benzema. Lo único cierto, por ahora, es que Cristiano ha decidido soplar las velas de sus 41 años dentro de la disciplina de su club, dejando atrás, al menos por el momento, los deseos de abandonar el reino saudí.