Comienza el pago de "Bono Único Familiar" de febrero con incremento

La primera semana de febrero comenzó con el pago del "Bono Único Familiar", correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria. Recordemos que este estipendio unifica los programas anteriores como Lactancia Materna, 100% Escolaridad y José Gregorio Hernández.

Esta ayuda económica desde su implementación el 30 de abril, tiene como objetivo simplificar y fortalecer el sistema de apoyos destinados a familias con niños, personas con discapacidad y hogares en situación económica vulnerable, su entrega mensual se ha mantenido sin interrupciones.

De cuánto fue el monto

El Canal Patria Digital indicó en sus este 4 de febrero que que el monto asignado es de Bs. 5.505, equivalentes a 14,54 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV), de la fecha mencionada.

La cifra otorgada tuvo un incremento de 14,68% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de enero de 2026, cuando el monto fue de Bs. 4.800.

Hay que señalar que según el Gobierno de Venezuela, este bono es indexado, el cual está dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según destacó la página del Blog Patria.

Mecanismo de recepción

La entrega del bono se realiza de forma directa y gradual, sin requerir trámites adicionales ni escaneo de carnets. Los ciudadanos recibirán una notificación a través del número corto 3532, confirmando el abono en su Monedero Patria.