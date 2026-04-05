Conozca los convocados de la Vinotinto para el Sudamericano Sub-17

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La Vinotinto Sub-17 inicia una nueva ilusión continental bajo la dirección técnica de Jhonny Ferreira, el combinado nacional ya tiene definidos a los 23 futbolistas que buscarán un boleto a la próxima Copa del Mundo durante el Torneo Sudamericano de la categoría.

El camino para los juveniles venezolanos no será sencillo, pues han quedado encuadrados en el Grupo B, donde deberán medir fuerzas contra potencias como Brasil y Argentina, además de Perú y Bolivia.

Precisamente ante el conjunto boliviano será el estreno oficial de Venezuela, este lunes 6 de abril a las 4:00 PM (hora local) en el Estadio Ameliano.

Quieren el cupo mundialista

La preparación previa ha dejado lecciones importantes para el cuerpo técnico. Durante los amistosos y torneos preparatorios, el equipo sufrió desatenciones defensivas y errores puntuales que terminaron en derrotas.

Sin embargo, este Sudamericano representa el "momento de la verdad", y el objetivo es mostrar una versión mucho más sólida y competitiva para asegurar uno de los siete cupos disponibles para el Mundial de Qatar.

Los convocados por Jhonny Ferreira

Para afrontar este desafío, Jhonny Ferreira ha seleccionado un grupo equilibrado compuesto por tres guardametas, una línea defensiva amplia y variantes interesantes en el frente de ataque.

Porteros: Sebastián Angulo, Daniel Cabrera y Víctor Rodríguez.

Defensores: Ángel Motta, Emmanuel Brito, Hendys Jiménez, Alessandro Boada, Diego López, Andrew Rasquín, Ángel López, Diego Sánchez y Piero García.

Mediocampistas: Gregory Molina, Román Lozada, Marco Riera, Kevin Guzmán, Junior Araujo, Jesús Barrios, Andry Saavedra y José Gamboa.

Delanteros: Luis Felipe Flores, Sebastián Azuaje y Santiago Sánchez.

Con este grupo de 23 "chamos", la selección nacional buscará imponer su juego y demostrar el crecimiento del fútbol base venezolano en una de las vitrinas más exigentes del continente.