La Vinotinto

La Vinotinto se queda a las puertas de levantar la FIFA Series 2026

La selección nacional quedó como subcampeón de su grupo, tras no poder superar a Uzbekistán

Por

Carlos Mora
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 12:26 pm
La Vinotinto se queda a las puertas de levantar la FIFA Series 2026
Foto Cortesía - FVF
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La Vinotinto igualó 0-0 ante Uzbekistán en el tiempo reglamentario, decidiendo el liderato del grupo desde el punto penal. Pese al esfuerzo colectivo, el combinado nacional cedió en la tanda definitiva con un marcador de 5-4, finalizando así su participación en esta ventana internacional.

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El partido, que definía al ganador del sector en la FIFA Series 2026, se caracterizó por la paridad y la falta de contundencia.

Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo buscaron imponer condiciones tras la contundente goleada propinada a Trinidad y Tobago en la primera jornada, pero se toparon con un conjunto uzbeko ordenado que cerró todos los caminos al arco.

La lotería de los penales

Tras cumplirse los 90 minutos sin que se moviera el marcador, el reglamento del torneo amistoso estipuló la definición inmediata desde los doce pasos para determinar al campeón del cuadrangular.

En la instancia decisiva, la efectividad fue casi total para ambos bandos, a excepción de un cobro que terminó marcando la diferencia. Por Venezuela, anotaron sus disparos:

  • Salomón Rondón

  • Luis "Cariaco" González

  • Teo Quintero

  • Telasco Segovia

Lamentablemente, Carlos Sosa no pudo concretar su ejecución, lo que permitió que Uzbekistán se llevara la victoria y el trofeo del grupo con un 5-4 final.

Balance de la fecha FIFA

A pesar de la derrota en la tanda de penales, el ciclo de Vizcarrondo deja sensaciones positivas en este parón de selecciones.

Venezuela se marcha con cuatro goles a favor y uno en contra en su participación en la FIFA Series 2026. Algunos de los aspectos a mejorar es la efectividad de cara al arco y sentirse más cómodos con el balón en los pies.

Ahora, la delegación venezolana emprenderá el regreso a sus respectivos clubes, enfocados en mantener el ritmo de juego mostrado en este periplo internacional.

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