¡Era elegible por la Vinotinto! Talento de la Premier League se va con Trinidad y Tobago

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El reciente duelo entre la Vinotinto y Trinidad y Tobago por la FIFA Series 2026 dejó un dato curioso de peso, que sin dudas, pone el foco en la Federación Venezolana de Fútbol.

Mientras el equipo de Oswaldo Vizcarrondo celebraba la victoria, en la acera de enfrente, un joven de 19 años demostraba por qué es una de las promesas más sólidas del Caribe: Rio Cardines.

El lateral izquierdo titular de los "Soca Warriors", perteneciente al Crystal Palace de la Premier League, fue una de las figuras del conjunto trinitense. Sin embargo, lo que hace "curioso" y doloroso este caso para el fútbol nacional es que tiene raíces venezolanas por línea materna.

Talento perdido por Venezuela

Según la información revelada por el comunicador especializado, Andrés Díaz, el defensor nacido en Stevenage, Inglaterra, era plenamente elegible para vestir la camiseta de Venezuela.

A pesar de su proyección en el fútbol inglés y de su polivalencia en defensa, la FVF nunca estableció un contacto formal con el entorno del jugador. Mientras tanto, la federación de Trinidad y Tobago se movió con agilidad.

Rio Cardines representó a su selección en categorías Sub-17 y Sub-20 desde 2023. Aunque su salto a la Absoluta fue a mediados de 2025 y ahora, registra 10 partidos disputados entre todas las competiciones (amistosos, Gold Cup y clasificatorio mundialista).

Puerta cerrada definitivamente

Para los que guardaban la esperanza de un posible cambio de federación, la realidad es contundente. Al haber superado ya el límite de los tres partidos con la selección absoluta de Trinidad y Tobago, el reglamento FIFA blinda su permanencia con los caribeños.

De esta foma, se suma a una lista de talentos con ascendencia venezolana que, por falta de seguimiento o gestión temprana, terminan defendiendo otros colores.

En una era donde el "scouting" internacional es vital para las selecciones sudamericanas, el caso de Rio Cardines queda como una lección pendiente para la dirigencia nacional sobre la importancia de captar el talento emergente en las ligas europeas.