Salomón Rondón llega a 50 goles con la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Salomón Rondón ha alcanzado un hito histórico con la selección de Venezuela al marcar su gol número 50 con la 'Vinotinto'. Este logro lo consiguió con un doblete en el partido contra Trinidad y Tobago, en el primer compromiso de la selección nacional en la FIFA Series 2026.

En el primer desafío de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional, el máximo referente del combinado tricolor fue el encargado de sellar la goleada 4x1 ante los caribeños, ingresando en la segundo tiempo del desafío para convertir el tercero y cuarto tanto.

Con su encuentro 123 con el uniforme vinotinto, Rondón sigue consolidándose como el máximo goleador histórico de la selección venezolana, extendiendo a otros grandes jugadores que han representado al país. A sus 36 años, el atacante se mantiene agitando las redes con su país y todo indica que será de la partida en la primera parte del nuevo proceso de la selección venezolana.

Salomón Rondón se consolida como máximo goleador de Venezuela

Este logro de Salomón Rondón no solo resalta su capacidad de anotador, sino también su constancia y liderazgo a lo largo de los años con la 'Vinotinto'. Como el máximo artillero histórico, Rondón ha sido un pilar fundamental para la oncena tricolor en diversas competiciones internacionales, y su doblete ante Trinidad y Tobago es solo una muestra más de su importancia dentro del equipo.

Con este nuevo récord, sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del fútbol venezolano. Durante la presentación en la FIFA Series 2026, el delantero tendrá una oportunidad de oro de aumentar su cuota de tantos cuando se enfrente en los próximos juegos a Gabón y Uzbekistán.