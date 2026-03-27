FIFA Series: Venezuela remonta y derrota 4-1 a Trinidad y Tobago

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La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo comienza a tomar forma tras de derrotar a Trinidad y Tobago 4-1 en la FIFA Series. La selección venezolana de fútbol supo reponerse a un gol en contra en el inicio de la segunda mitad para darle vuelta al marcador con solvencia gracias a los dobletes de Delvin Alfonzo y Salomón Rondón.

Vizcarrondo apostó por un once inédito en el que destacaban los nombres de Jon Aramburu como líder de la defensa, Keiber Lamadrid comandando el medio campo y Alejandro Marqués como punta de lanza. En general, la alineación titular mostraba un equipo bastante joven en la que había una mezcla interesante entre jugadores del Futve y otros que hacen vida en el exterior.

Inicio complicado para la Vinotinto

En la primera mitad a la Vinotinto le costó adaptarse a la nueva idea del entrenador, así como a la capacidad física de los jugadores de Trinidad y Tobago. En la segunda mitad, pese al gol de Moore en el 52', Venezuela mostró una cara mucho mejor, con el equipo mejor asentado en campo contrario y recuperando la pelota con relativa facilidad.

Delvin Alfonzo fue el encargado de igualar el marcador al 60' tras una gran habilitación de Gleiker Mendoza desde la izquierda. El propio Alfonzo fue el encargado de anotar el segundo tanto siete minutos después con el puso a ganar a la selección nacional. Esos fueron los primeros goles del carrilero derecho con el uniforme de la Vinotinto y abrieron el grifo para llegaran más goles a favor de los suyos.

Salomón Rondón sella la goleada de Venezuela

La entrada de Salomón Rondón desde el banquillo supuso el fin de la esperanza del conjunto centroamericano por empatar el duelo, pues el caraqueño tardó menos de 15 minutos para mandar el balón al fondo de la red y poner el tercer gol de los suyos, pero es que tan solo cuatro minutos después sellaría la goleada de Venezuela con su doblete personal y el cuarto de su equipo.

Con sus dos goles, Salomón Rondón aumenta su histórica cuenta goleadora con la selección nacional para llegar nada más y nada menos que a 50 goles con el uniforme de la Vinotinto.