Oswaldo Vizcarrondo explicó por qué convocó a Salomón Rondón: "Las cosas quedaron claras"

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El técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, se encontró con los medios de comunicación este martes 17 de marzo para anunciar los 28 nombres convocados para la FIFA Series 2026. Entre las presencias más destacadas está Salomón Rondón, a quien le dedicó unas palabras el estratega.

El ariete criollo no había formado parte de los últimos llamados de la selección, tras quedar sin opciones de meterse en el Mundial 2026. El propio Vizcarrondo no lo consideró en su etapa como interino, así mismo como Fernando Aristeguieta.

En ese sentido, el entrenador explicó que la actualidad del 'Gladiador' explica su actual convocatoria, en un contexto en el que lo ve aún muy válido para su proyecto.

"Él quería estar en esa etapa (el interinato de Vizcarondo), quería ser parte y sumar su grano de arena, pero dentro de lo que yo vi en ese momento había que generar espacios para atacantes, pero siempre consideramos a Salo. Creo que muchas veces hay que administrar bien la figura de él por lo que representa y yo creo que hay que canalizarlo de alguna manera que los que estén con él no se sientan amenazados por su presencia; más bien de que sea para que Salomón les colabore, sirva de guía. Compartí camerino con él y sé lo que nos podría brindar en ese sentido", dijo al ser consultado.

Oswaldo Vizcarrondo avisa del nuevo rol de Salomón Rondón

A sus 36 años de edad, el atacante hoy en Pachuca, vuelve al ruedo con el combinado nacional. Eso sí, Oswaldo aclaró que hay posturas claras con relación al posible nuevo rol que pueda tener el jugador de aquí en adelante.

"Las cosas quedaron claras, sin yo decirle nada él entendió que posiblemente su rol pueda cambiar y él tiene que entenderlo también. Y creo que desde esa visión, mientras las cosas se mantengan claras, que sea un cara a cara como siempre, de resolver los problemas dentro del camerino, no creo que haya ningún tipo de vicisitudes", expresó.

Y agregó: "Él me expresó que su deseo era estar, de que se siente todavía bien físicamente y es algo que se nota porque he visto todos sus partidos; en ese sentido todavía está fuerte".

Finalmente, hay que decir que la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo volverá a la acción durante los días 27 y 30 de marzo ante Trinidad y Tobago e Uzbekistán, respectivamente. Habrá que ver si Salomón Rondón ve minutos en ambos compromisos.