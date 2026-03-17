La FIFA y YouTube firman una alianza para el Mundial 2026

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La forma de consumir el fútbol está a punto de cambiar para siempre. En un movimiento que reconoce la evolución del consumo digital, la FIFA ha anunciado un acuerdo histórico con YouTube para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta alianza permitirá que las cadenas de televisión que poseen los derechos de transmisión ofrezcan contenido exclusivo, incluyendo partidos en vivo y resúmenes, directamente a través de sus canales oficiales en la plataforma de Google.

Un torneo más accesible

El objetivo principal es derribar las barreras tradicionales y adaptarse a las nuevas audiencias que prefieren el streaming y las redes sociales por sobre la televisión convencional.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, destacó la importancia de este paso. “La colaboración con YouTube consolida nuestro objetivo de impulsar la repercusión de la competición en el cambiante panorama mediático, a fin de ofrecer a los aficionados del mundo entero una visión accesible e inmersiva del mayor certamen deportivo”.

Así queda el acuerdo

Las televisoras con derechos podrán usar YouTube como una extensión de su señal, facilitando el acceso desde dispositivos móviles y smart TVs.

Asimismo, la FIFA confirmó que trabajará con diversos creadores de contenido para ofrecer ángulos y experiencias únicas del torneo. YouTube se posiciona como el ecosistema digital principal para seguir el minuto a minuto de la cita mundialista en Norteamérica.

Este acuerdo promete convertir al Mundial 2026 en el evento más conectado de la historia, permitiendo que miles de millones de personas sigan a sus selecciones con una flexibilidad nunca antes vista.