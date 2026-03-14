Irán propone a la FIFA una nueva vía para participar en el Mundial 2026

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En un movimiento diplomático y deportivo sin precedentes, el gobierno de Irán ha lanzado una propuesta formal a la FIFA para asegurar su participación en el Mundial de 2026.

Ante la incertidumbre generada por los conflictos bélicos en Oriente Medio, el país busca trasladar su localía administrativa a territorio mexicano. Debido a la escalada de tensiones en su región, la presencia de la selección iraní en la cita mundialista se mantenía en pausa.

El ministro de Deportes iraní, Ahmed Donjamali, confirmó a la agencia de noticias IRNA que ya han trasladado una solicitud formal a la FIFA.

¿Cuál es la propuesta?

Irán solicita que México acoja los tres partidos correspondientes a su fase de grupos. La medida busca evitar suspensiones o problemas logísticos derivados de la guerra en Oriente Medio.

El traslado permitiría que el equipo compita en un entorno estable y alejado de la zona de conflicto. "La selección iraní aceptaría disputar en territorio mexicano sus encuentros de fase de grupos, programados actualmente en Estados Unidos", aseguró.

Quieren estar en el Mundial

El ministro Donjamali se mostró optimista pero cauteloso respecto a la viabilidad de este plan, enfatizando que la prioridad es que el talento deportivo no se vea truncado por la situación geopolítica.

"Espero que se den las condiciones necesarias para que nuestros jugadores puedan participar en el Mundial", declaró. Esta petición pone a la FIFA y al comité organizador de México en una posición compleja.

Si bien el Mundial 2026 es compartido entre Estados Unidos, México y Canadá, la logística de seguridad y visados para la delegación iraní requerirá de una coordinación diplomática de alto nivel, especialmente considerando las relaciones internacionales actuales.