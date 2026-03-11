Selección de Irán anuncia que no jugará el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lo que sonaba como un fuerte rumor es ahora una realidad. La selección de Irán decide dar un paso al costado y abandonar su participación en el próximo mundial 2026, esto tras el conflicto bélico que afecta a medio oriente a pocos meses del inicio de la cita mundialista en norteamérica.

Desde Irán reiteran su rechazo a que el importante torneo se lleve a cabo en Estados Unidos, país que realizó ataques en contra de su territorio en recientes días. "Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", ha insistido Ahmad Doyanmali, Ministro de Deportes de Irán.

Doyanmali critica el comportamiento de la comunidad internacional: "Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede".