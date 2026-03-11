WBC: Este será el duelo más caro y esperado del Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela este 11 de marzo en el loanDepot Park no es solo un juego de fase de grupos; es el epicentro comercial y deportivo del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Según datos recientes del portal StubHub, la demanda por este encuentro ha superado todos los registros previos, consolidándose como el juego más buscado de la primera ronda.

La expectativa por ver a estas dos potencias del Caribe ha generado un fenómeno de ventas que posiciona a las entradas de este duelo un 10% por encima de los juegos en Japón y un 23% superior a la demanda de los encuentros de Estados Unidos.

Precios récord en el mercado de reventa

El fervor de los fanáticos ha disparado los precios en las plataformas de reventa legal. Ver el duelo de pitcheo entre Sandy Alcántara y Eduardo Rodríguez se ha convertido en un lujo para muchos. Los indicadores de StubHub muestran una brecha importante en los costos de entrada para este miércoles:

Boleto de mayor costo: Los asientos en zonas VIP y detrás del plato han alcanzado los $1.516.47.

Boleto más económico: El ingreso más barato disponible en la plataforma se sitúa en los $300, superando el promedio de cualquier otro juego del Grupo D.

Este incremento responde a la capacidad limitada del estadio de los Marlins de Miami, que se espera registre un lleno absoluto con más de 35.000 espectadores, replicando el ambiente de una Serie Mundial.

El liderato del Grupo D en juego

Más allá del aspecto económico, el valor de las entradas se justifica por lo que ocurre en el terreno. Ambos equipos llegan invictos con récord de 3-0, lo que convierte este partido en la final directa por el liderato del "Grupo de la Muerte".

El incentivo deportivo es crítico: el ganador del encuentro clasificará en la primera posición y evitará un cruce prematuro en cuartos de final contra Japón, el actual campeón y favorito del torneo. Perder este duelo significa, casi con total seguridad, tener que viajar para enfrentar a la selección nipona liderada por Shohei Ohtani.