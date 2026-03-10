Douglas Valiente escribió historia en el Clásico Socopó con una marca memorable

Suscríbete a nuestros canales

La duodécima reunión del año tendrá lugar este domingo 15 de marzo con una cartelera de 13 competencias de primer nivel en el hipódromo La Rinconada. El programa destaca por la disputa de cuatros clásico: Socopó (GIII), Eduardo Larrazábal (GIII), José María Vargas (GII) y Gustavo J. Sanabria (GII).

Precisamente en la quinta de la programación del ciclo no válido enmarca trigésima segunda edición del Clásico Socopó (GIII), para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, en distancia de 1.200 metros, el cual, será a la altura de la quinta carrera del ciclo no válido, pautada para las 2:40 de la tarde.

Jinete: Douglas Valiente Hazaña Clásico Socopó (GIII)

En el historial de esta prueba de Grado III, el jinete que más veces consiguió la victoria fue Douglas Valiente con cuatro laureles.

El excelso látigo forma parte de la historia del hipismo venezolano por su destreza de montar purasangres de carreras, su inteligencia y su estrategia al momento de conseguir las victorias, al mismo tiempo brindó al público aficionado un espectáculo por todo lo alto.

Su estadística ha sido muy importante: En total obtuvo 1.693 carreras de por vida en los óvalos venezolanos mientras que en Estados Unidos cosechó una campaña de 554 victorias, 531 segundos, 458 terceros y dejó un total de 8.099.885 de dólares de producción, en los diversos hipódromos, consultado por el sitio web de Equibase.

Ahora bien, Valiente en lo que respecta al cuadro de honor del Clásico Socopó logró el triunfo con los ejemplares: Camionero (1995), El Gran Sol (1996-1997) y Great Chama (2000).

Camionero (1995). Video: Youtube Anécdotas Hípicas

El Gran Sol (1996). Video: Youtube Anécdotas Hípicas.

El Gran Sol (1997). Video: Youtube Anécdotas Hípicas.

Great Chama (2000). Video: Youtube Anécdotas Hípicas

Es por esta razón que el nombre de Douglas Valiente quedó escrito por sus cuatro conquistas en este cotejo selectivo. Hoy, una nueva generación de jockeys profesionales asume el reto de emular la maestría de un jinete que hizo de la estrategia su mejor fortaleza.

La cita será este domingo 15 de marzo en el principal óvalo caraqueño, donde la pasión y el respeto por la historia se encuentran en esta nueva edición del Clásico Socopó.

¡Que gane el mejor!