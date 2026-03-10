¡Incontenible! Rockville enfoca sus baterías hacia el LXVI Clásico "José María Vargas" (GII)

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada alcanza el clímax de su undécima reunión este domingo 15 de marzo. La cartelera selectiva, pilar fundamental del primer meeting de 2026, reserva para la séptima competencia de la tarde la LXVI edición del Clásico “José María Vargas” (G2). Cuatro purasangres maduros, de origen nacional e importado, se medirán en la exigente distancia de 2.000 metros por una bolsa especial de $162.500, en lo que promete ser una exhibición de resistencia y estrategia pura.

Rockville: El favorito a batir La Rinconada

El centro de todas las miradas recae sobre el importado Rockville. El castaño atraviesa el mejor momento de su campaña en Venezuela; sus victorias más recientes ratifican una condición física impecable y una superioridad evidente sobre el lote. Bajo la conducción del jinete Jhonathan Aray, quien repite la monta para este desafío, el pupilo de la casa sale con la misión de dejar su huella en los dos kilómetros. Su capacidad para administrar fuerzas en los tramos iniciales y rematar con solvencia será el factor determinante para consolidar su racha ganadora.

Lured Away: El debut de un prospecto de élite

La gran expectativa de la tarde gira en torno al estreno de Lured Away. Bajo la tutela de Fernando Parilli Araujo, este ejemplar hace su primera aparición en el óvalo de Coche tras cumplir una destacada campaña en los Estados Unidos. Con tres victorias en trece actuaciones en hipódromos de la jerarquía de Keeneland, Churchill Downs y Oaklawn Park, el importado llega precedido por un currículo de respeto.

Para este compromiso, la cuadra de Parilli apuesta por la experiencia del astro argentino Gustavo Calvente. En los ejercicios previos realizados en la arena de Caracas, Lured Away mostró un potencial sobresaliente, lo que eleva las posibilidades de un debut victorioso en suelo nacional. La combinación del talento rioplatense y la calidad pistera del ejemplar estadounidense representa la mayor amenaza para el favoritismo de Rockville.

Nómina de jerarquía y adrenalina

El cuadro de participantes lo completan Gran Yaco y Padel, dos corredores de comprobada utilidad que buscarán capitalizar cualquier parpadeo de los favoritos. Aunque la lista es corta, la calidad de los inscritos garantiza un espectáculo de alto nivel a partir de las 3:30 de la tarde, hora pautada para el salto inicial de este tradicional evento de Grado II.

Tras el cierre del ciclo selectivo, la adrenalina se traslada al 5y6 nacional, el sistema de apuestas predilecto de la afición venezolana. El tradicional juego de las mayorías iniciará su recorrido a partir de la octava carrera del programa oficial, con la promesa de dividendos millonarios y una competitividad al máximo nivel en cada una de sus seis etapas.