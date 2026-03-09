MLB: Jesús Luzardo acuerda una extensión de contrato con los Phillies de Filadelfia

Suscríbete a nuestros canales

Solo una temporada necesitó Jesús Luzardo para ganarse la confianza de todos dentro de la organización de los Phillies de Filadelfia. Pero esa confianza no es lo único que obtuvo gracias a sus destacadas actuaciones desde el montículo, sino también una muy buena extensión de contrato.

Luzardo y Phillies unidos por cinco años más

De acuerdo con información del periodista Jeff Passan durante este lunes, el lanzador venezolano y la organización acordaron una extensión por cinco temporadas, el cual entrará en vigor en 2027.

Asimismo, Passan agregó que el contrato es por 135 millones de dólares, según informaron fuentes a ESPN. Es así como el zurdo de 28 años se posiciona como uno de los lanzadores mejor pagados de la MLB, mientras que los Phillies consolidan su rotación con uno de los brazos jóvenes más prometedores.

Jesús Luzardo llegó a Filadelfia en 2025 y en cuestión de meses demostró un nivel altísimo, al punto de sobresalir entre los pitchers de la Liga Nacional durante dicha temporada. Cabe mencionar que iba a convertirse en agente libre después de la venidera campaña 2026.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2025 de la MLB