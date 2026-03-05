MLB: Lesión envía a Jadher Areinamo a las menores

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Rays de Tampa Bay ha oficializado una nueva serie de movimientos en su roster de pretemporada, enviando a varios peloteros a sus campamentos de ligas menores. Entre las decisiones tomadas por la gerencia destaca la opción del prospecto Jadher Areinamo a Triple A Durham, un movimiento que, aunque esperado por la jerarquía del equipo, se ve marcado por las complicaciones físicas que el joven infielder enfrentó durante la Liga de la Toronja.

Junto a Areinamo, el receptor Logan Driscoll, los lanzadores diestros Brody Hopkins, TJ Nichols y Austin Vernon, así como el zurdo John Rooney, han sido reasignados al campamento de ligas menores. Estos movimientos forman parte del recorte habitual de primavera a medida que el equipo grande busca definir su nómina para el Opening Day, priorizando la salud y el desarrollo continuo de sus piezas emergentes.

El freno físico para una promesa en ascenso

Para Jadher Areinamo, esta primavera representaba una oportunidad crucial para demostrar su capacidad ante el cuerpo técnico de Grandes Ligas. Sin embargo, su participación se vio limitada drásticamente. El pelotero solo pudo ver acción en un encuentro de exhibición antes de que una rigidez en el tendón de la corva derecha lo obligara a abandonar el terreno de juego.

A pesar de la brevedad de su actuación, Areinamo logró dejar una muestra de su capacidad ofensiva al conectar un sencillo en su único turno al bate y anotar una carrera. Lo que parecía ser un inicio prometedor terminó convirtiéndose en una baja preventiva. Los reportes médicos indican que se espera que el jugador pierda un tiempo considerable de actividad mientras se recupera totalmente de estas molestias, lo que justifica su envío temprano a la sucursal de Triple A para llevar un proceso de rehabilitación supervisado.